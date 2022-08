Leticia Dolera se pronuncia de forma muy contundente tras el test de drogas negativo de Sanna Marin

La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, se ha visto envuelta la última semana en una enorme polémica tras haberse filtrado varios vídeos en los que aparece de fiesta junto a unos amigos y consumiendo alcohol. Este lunes el Gobierno finlandés ha confirmado en un comunicado oficial que el resultado del test de drogas al que se ha sometido, y que ha pagado la propia Marin, ha dado negativo.

Tras el enorme revuelo, la primera ministra de Finlandia tuvo que salir a desmentir haber consumido sustancias estupefacientes y anunciar que se había sometido a un test de drogas “para limpiar su reputación”.

“En los últimos días se han hecho públicas acusaciones bastante graves de que he consumido drogas. Por mi propia protección legal, aunque considero que la exigencia de un test de drogas no es razonable, para borrar tales sospechas hoy me he sometido a un test de drogas”, dijo en una rueda de prensa.

Pese a que la mandataria socialdemócrata negó en todo momento haber consumido drogas en esa fiesta y haber visto que alguien las consumiera, algunos políticos de la oposición e incluso varios medios de comunicación exigieron que se hiciera la prueba de drogas.

Tras la confirmación del resultado negativo en las pruebas, la actriz Leticia Dolera se ha pronunciado con contundencia la tarde de este lunes en su cuenta de Twitter con un mensaje que ya supera los 2.300 me gusta.

“Test de drogas negativo.Ok. Ya podemos volver a hablar de los asesinatos machistas que ha habido este verano en España. Del cambio climático y la necesidad de medidas urgentes. Del lamentable estado de la sanidad pública madrileña. De la renovación de CGPJ…”, ha escrito.