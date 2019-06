Leticia Sabater critica con dureza los ideales de este partido político: "Me da vergüenza ajena, así de claro"

Leticia Sabater se encuentra en plena promoción de su canción del verano 18 centímetros papi. Pero no se queda ahí, en una entrevista concedida a El Plural, la cantante se ha mostrado crítica con varios partidos políticos, entre ellos Vox.

Sabater ha atacado al partido de Santiago Abascal y sus ideales: “Que haya partidos como Vox me parece un atraso horroroso. Que todavía haya partidos o gente que se meta con los gais, a mí me da vergüenza ajena, así de claro”.

La artista también ha renegado del PP, formación de la que hace un tiempo se mostró como afín. “Hace muchos años que dije que yo ya no era de derechas, ni muchísimo menos. Lo era porque lo había sido por mi familia, pero a día de hoy mis creencias no son ni de derechas ni de izquierdas”, ha asegurado.

Ahora, se ha declarado súper apolítica: “No hay un partido que me encante todo de él, entonces no me puedo definir. Me gustan cosas del PP, del PSOE...”.

En materia LGTBI, Sabater, considerada como un icono gay, se ha desmarcado completamente de la formación que lidera Pablo Casado y ha defendido la libertad sexual de cada uno.

“Siendo un icono gay sería imposible ser del PP. Gracias a Dios hemos conseguido tener libertad en esta vida y hemos luchado mucho todos por la libertad”, ha sentenciado.