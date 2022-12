Leticia Sabater deja "muerta en el sitio" a Luz Sánchez-Mellado con esta revelación sobre su villancico

Leticia Sabater: la arruga es fea.

-Tengo su misma edad y no me he tocado la cara. ¿Me ve vieja y fea?

-[silencio largo] Qué preguntas me haces: tú no has tomado el sol; yo estaba achicharrada y lo necesitaba.



Jeta a jeta con Leticia Sabater https://t.co/hnM7V3bKO3 vía @el_pais