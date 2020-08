Leticia Sabater, tras vivir el incendio del restaurante de Dabiz Muñoz: "No te lo vas a creer, salí en pelotas"

La ganadora de La casa fuerte Leticia Sabater fue testigo del incendio que sufrió este fin de semana DiverXo, el prestigioso restaurante del cocinero Dabiz Muñoz en Madrid.

La cantante, que se encontraba en el momento de las llamas en un establecimiento colindante, ha relatado este lunes en Sálvame (Telecinco) ese angustioso momento.

″¡Qué susto! No te puedes ni imaginar. Yo estaba en el spa tomando el sol en una terraza que es pared con pared con el restaurante. Una chica sale corriendo hacia abajo como una moto y grita: ’¡Un incendio!”, ha relatado.

Sabater, ha contado, se levantó del spa y comenzó a ver “cada vez más humo negro a borbotones”. “Veo que salen todos los cocineros despavoridos y uno dijo ’¡cuidado, cuidado, que es un motor que está ardiendo, que está la mitad de la cocina ardiendo!”, ha añadido.

Según sus palabras, fueron cinco minutos de angustia: “Fueron espantosos porque tú no sabes si va a explotar la cocina. Estaba pared con pared y mi coche abajo”.

Además, le ha confesado a Rafa Mora que, como estaba en un spa, se encontraba en bikini. “Me fui a cambiar y empezó a sonar la alarma para que todo el mundo saliera inmediatamente. No te lo vas a creer, salí en pelotas, con la braga del bikini y así (haciendo el gesto de taparse los pechos con las manos). Tú no sabes lo que es la impresión de la alarma”, ha subrayado Sabater, que no vio ni a Dabiz Muñoz ni a Cristina Pedroche.

Otra cosa que sorprendió a la ganadora del último reality de Telecinco fue la colaboración que hubo entre los testigos, ya que cuando empezó a salir el humo todos se miraron para ayudarse.