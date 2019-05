Leticia Sabater revela en 'Sábado Deluxe' cuánto le ha costado la última operación

Leticia Sabater ha ido contando su última operación estética por fascículos.

Este sábado, pasó de nuevo por elDeluxe (Telecinco) para mostrar, de una vez por todas, el resultado real de la intervención a la que ha sometido para tener el cuerpo musculado sin esfuerzo (la vez anterior solo enseñó las fotos).

La cantante de la Salchipapa se ha retocado los bíceps, la espalda, el monte de venus, los muslos, el abdomen y los glúteos.

Puedes verlo aquí

Sabater aseguró que está muy contenta con el aspecto que luce a los 52 años y reveló la cifra que le ha costado poder lucir ese palmito: 200.000 euros.

“Estoy enamorada de mi cuerpo, me lo miro todo el día. No me arrepiento de nada, estoy feliz, la operación me ha quedado espectacular”, afirmó en el plató de Telecinco.