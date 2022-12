Leticia Sabater revela que le mandan penes por redes para hablar así de firme del feminismo

Durante la conversación ha sido preguntada por su físico y sus operaciones de estética. Sabater, que ha contestado que también se las hacen actrices y presentadoras pero que no lo cuentan, ha afirmado que no se ve mal.

Entonces ha sido preguntada por si eso le molesta. A ella, según ha reconocido, únicamente le hace gracia. “Es que yo, si tengo que decirle un piropo a un tío, se lo digo, y me gusta que me los digan a mí”, ha afirmado.

Sabater ha aprovechado para cargar contra el feminismo y ha asegurado que no es machista ni feminista: “Eso que dicen algunas feministas, por ejemplo, de no depilarse como signo de libertad y feminismo, no va conmigo. Si quieres ir como un mono, fenomenal, yo, no. No soy ni machista ni feminista”.