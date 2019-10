Letizia sorprende con algo que no ocurría desde hacía 15 años

Carlos Alvarez via Getty Images

La reina Letizia, en las audiencias con los ganadores de los Princesa de Asturias en el Hotel Reconquista de Oviedo el 18 de octubre de 2019.

Desde aquel 22 de mayo de 2004 la reina no había vuelto a ponerse nada de la marca.

Los reyes y sus hijas, este viernes en el Hotel Reconquista de Oviedo.

La reina Letizia, este viernes en Oviedo.

Este jueves Letizia sorprendió con un look “de alto impacto”: unos pantalones de traje negro y un corsé en tono rosa con plumas de The 2nd Skin Co.