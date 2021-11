Letizia descoloca a la prensa especializada con su controvertida elección en Estocolmo

Este martes, recién llegada a Estocolmo para comenzar la visita de Estado a Suecia junto a Felipe VI, Letizia rompió sus propias normas y vistió medias para su primer acto en la capital de Suecia. Un complemento que no está de más teniendo en cuenta que se esperan nevadas en la ciudad. Pero la reina no lució unas medias cualquiera, sino unas de cristal.

La elección ha descolocado por completo a la prensa especializa, ya que este tipo de medias son bastante controvertidas y muchos expertos las consideran desfasadas y poco naturales. Es lo que opinan desde la revista Semana , donde dedican un artículo al look de Letizia reconociendo que se han llevado “un gran disgusto”.

Como pieza principal del look, Letizia eligió un vestido blanco de bajo asimétrico que ha lucido en otras ocasiones y del que se desconoce la firma. Lo combinó con unos pendientes de perlas y diamantes, y zapatos y clutch en estampado animal print. Un conjunto que, para Vanitatis , es digno de una “reina de las nieves”.

Mientras, Glamour va todavía más allá y declara su “amor” por las medias de Letizia y alaban su “ESTILAZO”. Para la revista, este complemento no sólo no fastidia el look de la reina sino que lo eleva y lo convierte en “MÁGICO”.