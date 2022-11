Letizia se topa con la señora que le dijo que se tapase las canas y se dicen todo esto

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

Maravillosa conversación entre Letizia y una señora la que ha captado la creadora de contenido valenciana que lleva la cuenta de Instagram letizia_de_princesa_a_reina , donde habla de forma detallada de los looks de la reina.

“Se ha acercado a donde estaba yo en esas vallas y nos ha saludado a todos. La verdad que súper cercana. Estoy muy contenta de haber podido saludarla aunque no era la primera vez que lo hacía pero bueno, eso siempre es una emoción”, ha comentado en stories.

- Reina Letizia : Un año de estos me lo aclaro.

- Reina Letizia : Ah, yo no sé. Es lo que le escucharon.

- Señora : Yo no le dije nada de las canas.

La creadora de contenido ha explicado en stories que en un primer momento no sabía qué es lo que estaba pasando pero que gracias a un amigo ha recordado que fue la señora con la que se cruzó en la Feria del Libro de Madrid.

“La situación era muy embarazosa para la reina. Yo notaba que se quería ir. Era una situación rara y como estaba al lado decía ‘ya conmigo no se va a parar’. Esta fuera de lugar lo que le ha dicho, no lo entiendo. ¿Por qué se tiene que meter con el pelo de una persona independientemente de que te pueda gustar más o menos que lleve canas o no lleve canas?”, se ha preguntado después en stories.