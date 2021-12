Quién es Levi, el representante de España en Eurovisión Junior

Tras ganar el concurso local La voz de Cornellà, en 2019 se presentó a los castings de La Voz Kids, de Antena 3. Ningún sillón rojo se giró y no pasó el corte, pero lejos de rendirse, volvió a presentarse un año después.

De hecho, ganó la sexta edición del talent show con su interpretación en un perfecto inglés de Never Enough, de la banda sonora de The Gran Showman.