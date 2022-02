Una ley de sentido común

Ya no se podrá sacrificar animales sanos en nuestro país. Es una de las medidas que contiene la Ley de protección y derechos de los animales , cuyo inicio de tramitación ha aprobado el Consejo de Ministros, y que sigue sorprendiendo a muchas personas que no sabían que esto se hacía en nuestro país.

Por todo esto, somos conscientes de que es una ley que será muy difícil no apoyar. Nadie puede defender que se maltraten animales, ni que puedan matarlos cuando ya no les hagan falta o que se abandonen dejándolos indefensos. Por eso, estos días oiremos argumentos abstractos que esconden las verdaderas razones para no estar a favor de una ley que solo pretende que no se abandonen ni se sacrifiquen animales.