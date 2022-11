Europa Press News via Getty Images

“La coalición está rota. Así de claro. La herida es tan profunda que el Gobierno camina hacia un final trágico que puede llevarse por delante a la izquierda. Si no se resucita no hay ninguna opción de ganar las próximas elecciones”. El demoledor diagnóstico es de Iván Redondo , otrora hombre fuerte de Pedro Sánchez en Moncloa, y que ahora escribe en La Vanguardia . Un pesimismo que de nuevo se extiende a cada vez más sectores socialistas mientras una pregunta empieza a repetirse en tertulias de radio y televisión: ¿existe un riesgo real de que el Gobierno se rompa?

Díaz no quiso respaldar la semana pasada a Irene Montero, que respondió a la polémica de la ley del sólo sí es sí atacando a los jueces. “Pido prudencia, no generemos alarma social”, afirmó, tras tres días de silencio. E Iglesias estalló: “Ponerse de perfil cuando machacan a una compañera no solo es miserable y cobarde, sino política estúpido”. Esto es, se aleja aún más la posibilidad de un acuerdo, aunque Díaz aún mantiene un hilo de comunicación con Ione Belarra, secretaria general de la formación morada.