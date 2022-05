La ley del 'solo sí es sí' obtiene el aval de la Comisión de Igualdad tras alejarse de la polémica por la prostitución

La prostitución se debatirá aparte... a partir del jueves

“El proxenetismo no quedará impune, nuestra posición sigue siendo la misma, nuestra posición no se ha movido ni un milímetro; la abolición de la prostitución llegará”, ha espetado la portavoz socialista en la Comisión, Laura Berja.

Qué dice la ley

Desde Justicia se aclaró que la ley “deja claro que el silencio o la pasividad no necesariamente significa consentimiento; que el no mostrar oposición no puede ser una excusa para actuar en contra de voluntad de la víctima”. “De esta forma, se evita dejar indefensas a aquellas mujeres que, por diferentes razones, no llegan a manifestar expresamente su oposición a los actos de carácter sexual en los que se ven implicadas”.