Presión de los socios de investidura: la ley trans alternativa se debatirá el próximo martes

Marcos del Mazo via LightRocket via Getty Images

Marcos del Mazo via LightRocket via Getty Images Protesta por los derechos trans.

La proposición de ley registrada el pasado 17 de marzo en el Congreso de los Diputados por ERC, CUP, JxCat y Más País- Compromís, se tomará en consideración en el Parlamento el próximo martes. Un texto que recoge, entre otras cosas, el derecho a la autodeterminación de género y que fue presentada para presionar al Gobierno, que aún no ha llegado a ningún acuerdo acerca de la propuesta de Igualdad.

Así lo han confirmado la presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé y fuentes parlamentarias a El HuffPost. Esta propuesta de ley alternativa, redactada por los colectivos trans, ha sido una forma de sortear el bloqueo de parte del Ejecutivo a la que había redactado el Ministerio de Irene Montero.

“Las cuentas son las que son. El arco parlamentario es de mayoría progresista. A pesar de que nos moleste la derecha y la ultraderecha no son determinantes, por lo que no podemos responsabilizarlos sólo a ellos en no avanzar en igualdad”, señala Cambrollé. E interpela directamente al PSOE: “Hoy hay un grupo al que todos tenemos que señalar y mirar para presionarles que es el PSOE. Un partido con una trayectoria y una historia en favor de la Igualdad, ahora ¿qué va a hacer? ¿Votará a favor de las personas trans o se alineará con la ultraderecha?”.

Diferencias respecto a la ley de Montero

Los redactores del nuevo texto -la misma Plataforma Trans- han incluido algunas novedades respecto al texto de Igualdad entre las que destacan cuatro. La primera es que las personas trans migrantes también puedan realizar el cambio de sexo en el registro con el único requisito de la declaración expresa. En segundo lugar, proponen que se incluya una tercera casilla para las personas no binarias, pero no una casilla en blanco.

También han ampliado los derechos de las personas trans gestantes que, no sólo podrán acceder a la reproducción asistida, sino también a la interrupción involuntaria del embarazo.

En una entrevista hace unas semanas, Cambrollé hacía hincapié en la cuarta novedad: “Se trata de reparación”. La norma registrada recoge que aquellas personas trans mayores de 65 que acrediten no tener otro recurso y que hayan pasado una vida discriminados social, política y económicamente, puedan tener un subsidio del Estado.

Otra brecha en el Gobierno

La Ley Trans ha supuesto otra brecha en el Gobierno de coalición, ya que el PSOE duda de algunos puntos del texto redactado por el ministerio de Irene Montero. De hecho, el verano pasado el PSOE distribuyó un documento interno en el que mostraba su posición en contra de la autodeterminación del género y firmado por José Luis Ábalos y Carmen Calvo.

Por eso, otras fuerzas han sido las que han sorteado este bloqueo y han presentado directamente en el Parlamento una propuesta para seguir avanzando en igualdad.