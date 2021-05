La Ley Trans llega al Congreso y obliga al PSOE a posicionarse

NurPhoto via NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via NurPhoto via Getty Images Banderas trans durante una protesta en la Puerta del Sol.

Este martes la ley trans llega al Congreso. No se trata del texto elaborado por el Ministerio de Igualdad, que sigue bloqueado por el Gobierno, sino la registrada el pasado 17 de marzo por ERC, CUP, JxCat y Más País-Compromís para acabar con este bloqueo. El texto ha sido redactado, entre otros, por colectivos como la Plataforma Trans y el debate para su toma en consideración en el Congreso pretende obligar al PSOE a posicionarse.

La Ley Trans ha tenido tanto apoyos como críticas en el Gobierno de coalición y en la sociedad civil. Se han convocado varias manifestaciones a favor y en contra de la misma e incluso un grupo de familias trans inició una huelga de hambre para acelerar su aprobación. Pero, ¿por qué tanto lío con este texto legislativo? Estas son las claves de la importancia de esta votación.

¿Qué dice la ley trans que se va a presentar?

Se trata de una ley prácticamente igual que la que ha redactado el Ministerio de Sanidad, pero con algunas mejoras. A grandes rasgos, elimina la despatologización de la transexualidad, permitiendo el cambio de sexo sin necesidad de pruebas médicas o psicológicas, y recoge como único requisito para el cambio en el Registro Civil la “declaración expresa” de la persona. Hasta ahora, para hacer el cambio de sexo registral se necesitaba un informe médico y haber estado dos años hormonándose.

También aborda el reconocimiento de personas no binarias, defensores judiciales para los menores, técnicas de reproducción asistida para las personas trans con capacidad de gestar, normas educativas... Es decir, recoge una serie de derechos y protecciones a la comunidad transexual que los técnicos han recogido de información del colectivo.

¿Se va a aprobar este martes?

No. Se trata únicamente del debate para su toma en consideración, un mero paso burocrático para empezar a trabajar sobre el texto.

¿Por qué se debate esta ley y no la redactada Igualdad?

Esta ley es una ley alternativa presentada por los grupos de ERC, CUP, JxCat y Más País-Compromís y apoyada por los colectivos trans. La registraron en el Congreso después de semanas de bloqueo de la ley redactada por el Ministerio de Igualdad y prometida en el pacto de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE.

Eso sí, Irene Montero ha querido dejar claro este lunes que la ley que se debate “es la ley del Ministerio de Igualdad, con algunas mejoras; por tanto puede imaginarse cuál es el sentido del voto de nuestro grupo parlamentario”.

¿Por qué está bloqueada la Ley de Igualdad?

Hay dos versiones. El Ministerio de Igualdad ha acusado al PSOE de bloquear la tramitación de la ley al no permitir que se lleve al Consejo de Ministros y a su vez no presentar ninguna propuesta para cambiarla. Pero fuentes de Moncloa ha negado estos extremos y ha asegurado que no existe ningún bloqueo, sino que se está esperando a recibir las aportaciones de distintos ministerios para el enriquecimiento legal.