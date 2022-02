Lo que supone políticamente la ley de vivienda

Y no ha sido fácil para los dos socios llegar a este acuerdo final, viviendo momentos de gran tensión por la redacción del texto. Una norma que llega ahora bajo el brazo de la actual ministra de Transportes, la socialista Raquel Sánchez, pero que inició su antecesor, José Luis Ábalos. Y que ha tenido dos grandes protagonistas en Podemos. Por un lado, Pablo Iglesias era el encargado de negociar con La Moncloa (fue el que sacó el acuerdo una tensa noche de octubre de 2020 para firmar también los presupuestos generales) y, por otro, Ione Belarra, la sucesora al frente del partido y que ha negociado directamente con la partes socialista desde que era secretaria de Estado. Los compases finales han sido llevados a cabo por ella y por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que es el vicepresidente político in pectore. Esa imagen de unidad se ha querido dar este martes desde La Moncloa al salir en la rueda de prensa posterior al Consejo tanto Sánchez como Belarra.

En Podemos reconocen que no es la ley que ellos hubieran hecho si hubieran estado en La Moncloa, pero hay satisfacción por el texto que sale finalmente. Para UP, según fuentes consultadas, supone un cambio de paradigma muy potente al haberse logrado introducir limitaciones en los alquileres dentro de la competencia autonómica. No obstante, los ‘morados’ entienden que todavía la ley puede mejorarse, con la vista puesta todavía en esa moratoria de 18 meses para bajar los alquileres a los grandes tenedores. Otra de las cosas que se valora en Podemos es que la retórica ahora sobre la vivienda sea el bien de primera necesidad y no como un bien de mercado.

Sin duda, esta es una de las normas más importantes en la cartera de la coalición, junto en estos momentos con la reforma laboral. Se mira muy de cerca en estos días precisamente la votación de la reforma, a la espera de saber con qué bloque se sacará (Cs o los socios de investidura). En el Gobierno esperan que esto no contamine la ley de vivienda y que los socios a la izquierda apoyen esta norma inédita a nivel nacional.

La aprobación se ha tenido que retrasar unas semanas por el informe del CGPJ, pero también el Gobierno ha lanzado un mensaje claro: sigue adelante la ley a pesar de las críticas del Consejo General del Poder Judicial. Se trata de un órgano caducado desde hace tres años y que no se renueva por la negativa del Partido Popular. La mayoría de vocales es del sector conservador y decidió de manera polémica rechazar el informe del vocal Álvaro Cuesta, propuesto por los socialistas, y encargarle uno nuevo a otros dos integrantes, que fue durísimo contra el Ejecutivo.