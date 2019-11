Se acabó el debate: la Policía desmiente una de las mayores leyendas urbanas sobre el DNI

A todos nos lo han dicho alguna vez: si le das la vuelta al DNI, después de un montón de números y signos < que aparecen, figura un número. Esa cifra indica cuántas personas se llaman como tú, con nombre y apellidos, en España. Pues no. Es falso. Ese dígito nada tiene que ver con lo que dice la leyenda. Es simplemente un dígito de control y, como los anteriores, se trata de caracteres OCR (Optical Character Recognition-Reconocimiento Óptico de Caracteres) que están destinados a ser leídos por máquinas.

Pero esta no es la única leyenda urbana sobre el DN I. Aquí van otras cuatro:

“La primera persona a la que se le expidió un carné de identidad no fue a Franco, aunque tenga el número uno, sino a una mujer de Valencia, la esposa de un fotógrafo. Fue en 1951, ella quiso hacérselo voluntariamente, pese a los grandes recelos de la sociedad española”, ha explicado a El País Francisco Herrero , jefe de la División de Documentación de la Policía Nacional.

Por ejemplo, la Policía ha aprovechado la ocasión para desmentir una de las leyendas urbanas más extendidas: el primer DNI no lo tuvo el dictador Francisco Franco. Aunque lo hayas escuchado mil veces, es mentira.

3-. Los números de la parte posterior indican si tienes antecedentes penales.

Esos caracteres OCR son también protagonistas de otra leyenda urbana: muchos creen que indican si el poseedor del DNI tiene antecedentes penales. Y que si no aparece el signo ‘<’, sino el ‘>’, eso significa que el titular tiene antecedentes penales. Pero no. Esas líneas no tienen otro fin que ser leídas por máquinas.

4-. El número del DNI depende de cada provincia.

Eso no es así necesariamente. En realidad, la Dirección General de Policía asigna a cada comisaría un lote de números y allí los van adjudicando cada vez que emiten un nuevo DNI. Y, de vez en cuando, se pueden reasignar los sobrantes para darles prioridad.