Libia: una partida de ajedrez militar larga y con complejas aristas externas

Paralela a la costa sur del Mediterráneo , la carretera que serpentea entre la ciudad-estado de Misrata y Trípoli no siente el dolor de la guerra, pese que es un eje esencial para el destino de Libia . Con baches, sucia y salteada de puestos de control -algunos con artillería-es la única vía de aprovisionamiento y el cordón que une el Gobierno impuesto por la ONU en Trípoli en 2016 (GNA) y con su mejor y más poderoso amigo, el puerto islamista de Misrata, al que sostienen Italia y Turquía. También una representación en miniatura del drama que vive Libia desde que en 2011 la OTAN contribuyera a la victoria de los heterogéneos grupos rebeldes sobre la larga y peculiar dictadura de Muamar al Gadafi (1969-2011). Un estado fallido, víctima del caos y la guerra civil, que se disputan una serie de milicias fuertemente armadas, apoyadas desde el exterior, y cuya economía dominan mafias dedicadas a todo tipo de contrabando, en particular de armas, combustible y personas.

Controla las ciudades de Bengasi, capital del este de Libia y segunda ciudad en importancia del país, y la vecina de Derna, antiguo bastión del yihadismo en el norte de Africa, y ha cerrado importantes acuerdos con las tribus del sur del país, sometidas ahora a sus intereses.



Gestiona, ademas, el total de los recursos petroleros, tanto en el golfo de Sirte (centro este del país) como en Al Sahara y Al Fil (oeste), yacimientos que explotan multinacionales como la española Repsol, la francesa Total o la italiana ENI.

“Como Gadafi o peor”

Ninguneado por la ONU y la Unión Europea, firmes apoyos del gobierno impuesto en Trípoli tras el fracaso plan de paz de 2015, su figura política se disparó hace un año gracias al presidente francés, Emmanuel Macron.



El líder francés, en contra de la política comunitaria y los intereses de Italia en particular, decidió invitarle a París y convertirlo en el peón esencial de un conflicto con múltiples y cruciales aristas foráneas.



“Hafter representa lo que los libios no quieren, es alguien del ayer, igual a los que había antes. Es como Gadafi o peor”, señala Salah, un joven de apenas treinta años que trabaja como legista y traductor.



“Hafter es la pieza que ha encontrado Macron para apoyar su proyecto de extender la influencia de Francia en el Mediterráneo y en el norte de África. Las tornas están cambiando. Ahora Italia incluso trata de acercarse a Hafter tras no haber tenido contacto con él o rechazarlo directamente”, admite un periodista italiano desplazado en el país.



Empoderado por el silencio cómplice de Estados Unidos, el mariscal mantiene desde el pasado 4 de abril un cerco sobre el sur de Trípoli, la guinda del plan que comenzó a urdir hace un lustro para hacerse con un trono que ya anhelaba cuando Al Gadafi lo abandonó a su suerte en Chad.



Pero, como buen estratega, no olvida cubrir sus flancos tanto en e loeste como en el este de la capital, donde aun se le oponen con fiereza las poderosas milicias de Zintan y Misrata, y se mantienen muy vivos los rescoldos del Estado Islámico.



Y es que, a la espera de la batalla final de Trípoli, las milicias de elite de Misrata salen todavía en dirección contraria a la capital, hacia la estratégica ciudad de Sirte, antiguo bastión yihadista y gozne que vertebra el este y el oeste del país.