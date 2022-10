Lidia San José responde a este tuit de Anabel Alonso haciéndose una pregunta sobre Ayuso

Sobre la comisión de investigación que se quiere abrir para ver qué pasó en las residencias dice Ayuso que no tiene sentido. Comenta en ese vídeo que se ha viralizado en redes que está a disposición de las familias de los ancianos que murieron por no ser derivados a un hospital en lo peor de la pandemia “para lo que necesiten” pero que esto no se resuelve ni en los juzgados ni en una comisión de investigación ya que, según Ayuso, “lo único que se hace es un relato político donde ya está escrito el final”.