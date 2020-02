Lidia Torrent alucina con el pasado de un comensal de 'First Dates': "Creía que estaba casado"

CUATRO Lidia Torrent, en 'First Dates' el 16 de febrero de 2020.

Lidia Torrent se quedó atónita al escuchar la historia este domingo de uno de los comensales de First Dates(Cuatro). Antes de conocer a su cita, Rubén habló con la camarera sobre su pasado amoroso: “Pareja es como si no hubiera tenido”.

Ante la extrañeza de Torrent, continuó: “Estuve diez años y creía que estaba casado pero no había nada, una cosa muy extraña”. Como contó, tras casarse pese a que reformaron una casa, cada uno vivió con sus padres y no llegaron a convivir nunca.

“Hubo noche de bodas pero fue también de lo más extraño también del mundo entero porque se me fue un rato. Me dijo que al rato volvería. Volvió, pero se me fue”, confesó. Haciendo memoria, dijo que el mayor tiempo que habían pasado juntos fue la luna de miel, una semana en Cuba.