Lidl sorprende lanzando este producto para Nochevieja

KURT DESPLENTER via Getty Images

Los supermercados se preparan desde hace unas semanas para la que es una de las épocas del año de mayor consumo. Ofertas, platos especiales y productos gourmet y todo tipo de dulces navideños son algunos de los reclamos más repetidos en estos establecimientos durante todo el me s de diciembre.

Sin embargo, Lidl ha ido un paso más allá que sus competidores y ha lanzado unos productos de cara a fin de año que no se han visto, por ahora, en otros establecimientos. La cadena de supermercados alemana oferta una serie de vestidos de Nochevieja low cost para aquellas que no quieran gastarse un dineral en un look para despedir el año.