Las claves del acuerdo de LaLiga con el fondo de inversión CVC y su efecto en el adiós de Messi

“No voy a hipotecar medio siglo de derechos audiovisuales por nadie”. De esta forma, Joan Laporta , presidente del Barcelona, explicaba el principal motivo por el que Leo Messi abandonaba el club tras no poder hacer efectiva su renovación .

El propio Tebas ha escrito un mensaje en Twitter dirigido a Laporta negando lo que afirman tanto Real Madrid como Barcelona: “Hola Joan Laporta, sabes que la operación de CVC [fondo de inversión] no hipoteca los derechos de televisión del Barcelona 50 años. Lo que hace es que los mismos tengan más valor para todos los clubes y así tú los puedas HIPOTECAR a tus BANCOS y resolver la gran deuda. Así lo entendías hace horas”.

Pero el club catalán, como también el Real Madrid, se opone al acuerdo de LaLiga con CVC. No se han sentido partícipes del mismo y consideran además que aceptar las condiciones del acuerdo supone “hipotecar los derechos audiovisuales de todos los clubes para los próximos 50 años”.

Hola @JoanLaportaFCB , sabes que la operación de CVC, no hipoteca los derechos de tv del @FCB 50 años, lo que hace es que los mismos tengan más valor para todos los clubes y asi tú los puedas HIPOTECAR a tus BANCOS y resolver la gran deuda.Asi lo entendias hace horas. #Solucion pic.twitter.com/v3OdpC9ziq

Laporta ha contestado en directo al mensaje del máximo responsable de la competición: “Hola Javier, te diré que esto no lo interpretamos así. De hecho, hubo unas conversaciones ayer entre nuestros altos ejecutivos y los que están dirigiendo esta operación y no nos han dado las respuestas que consideraríamos satisfactorias para estar a favor de esta operación que conlleva, como bien tú sabes y ya lo hemos hablado, ciertos riesgos que yo no quiero asumir como presidente del Barça en beneficio de la institución que presido”.

“Además, te diría, queridísimo Javier”, ha continuado Laporta, “que el importe que ha fijado la operación CVC es muy inferior a lo que para nosotros se debería valorar el 10% de LaLiga”.