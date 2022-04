Lo que las palabras de 'El Xokas' evidencian sobre el alcohol, el consentimiento y los abusos

″¡Eh! ¡Eso es trucazo eh! Hay mucha gente así eh. Yo tengo colegas que no beben y eran muy así, de ir a ligar con las pibas y que, además, se divertían mucho llevándose a pibas que estaban colocadas. Él no estaba colocado. Para él era muy fácil ligar. Porque claro, una tía que generalmente te vería como un cuatro te ve como un siete porque está colocada [...] Y entonces, claro, él bebía unos zumitos y a tomar por el culo. Salía con nosotros y se iba con una piba siempre. Un crack, un fuera de serie, la verdad. De puto pro. A río revuelto, ganancia de pescadores. Cada uno que utilice la técnica que le salga de los cojones, me parece de puta madre”.

Tenia 16 años la primera vez que me llevè un susto por culpa del alcohol. Estaba bebiendo y bailando con una amiga en una discoteca y le dije que iba un momento al baño. Al volver ella ya no estaba.

“Son chicas que, aunque sean mayores de 16, tienen anuladas sus capacidades volitivas porque o bien están bebidas o bien están drogadas y el consentimiento ya no tienen capacidad de otorgarlo. Cuando alguien ha consumido sustancias, su voluntad no está al mismo nivel. Con lo cual, como poco, estaríamos hablando de un abuso y sería un delito, por supuesto”, explica.

Posible delito y relativización del consentimiento

Además de la disyuntiva legal, la abogada alza la voz sobre el problema de normalizar este tipo de comportamientos, especialmente entre los seguidores más jóvenes del streamer. “Lo que me parece relevante es que esta gente no tiene conciencia de delito, igual que los agresores de San Fermín. Es peligroso, a falta de educación sexual, que los jóvenes, que son el auditorio mayoritario de este señor, lo escuchen y lo normalicen, cuando lo que está haciendo es fomentar la cultura de la violación. En ese tono de broma, de cachondeo, está haciendo una relativización del consentimiento”.

La campaña contra la violencia machista que no para de compartirse en Escocia: "No seas "ese" tío". pic.twitter.com/pn2ouSOhY3

Un problema in crescendo

“Yo diría que vamos en aumento”, asegura Gómez Mata. “Y es normal, estamos en una sociedad en la que los valores y la educación se están perdiendo y la educación sexual no existe, se transmite a través de la pornografía. Está in crescendo, igual que la mentalidad de la gente joven ha dado un paso atrás en materia de igualdad y se cree con unos derechos ahora mismo de que pueden abusar y utilizar a la mujer como les dé la gana”, lamenta el secretario de Alma.

Como explica, esto es algo “es difícil de demostrar y en muchas ocasiones se sienten tan culpables de lo que ha sucedido, por haber bebido o por no haberse podido defender porque no estaban en condiciones que algunas ni siquiera llegan a denunciar”.

Culpa y pérdida de credibilidad

En su opinión, “es algo defensivo psicológicamente: si yo pienso que esa persona no ha hecho nada malo y le ha pasado eso, yo que no he hecho nada malo también me puede pasar. Ante esa indefensión, inconscientemente lo que hago es culpabilizar a la víctima”. “Y de hecho, muchas veces a la hora de poner una denuncia les dicen ‘¿Y cómo se te ocurre beber tanto?’ o ‘¿Por qué no pensaste que si fumabas porros no podrías tener la misma capacidad de defenderte?’. Es una pena pero sigue siendo así”, destaca la psicóloga.