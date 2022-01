Lío en el Barça con la situación de Dembelé

La situación de Ousmane Dembelé en el Barça se ha complicado después de que el club, a través de su director de fútbol, Mateu Alemany, abriera la puerta del francés para su salida del club antes de febrero.

En declaraciones a la televisión del Barça, Alemany ha asegurado que las conversaciones para su renovación no han llegado a buen puerto porque “todas han sido rechazadas” por sus agentes.

“Hoy día, a once días de cerrar el último plazo dentro de su contrato, parece obvio que no quiere continuar en el Barcelona y no está comprometido con el proyecto futuro del Barça. Se le ha comunicado que debe salir de forma inmediata y esperamos que se produzca una transferencia antes del 31 de enero”, ha afirmado.

“No deseamos tener con nosotros jugadores no comprometidos con el proyecto y que no quieren estar en el Barça. Por tanto, el hecho de que no vaya convocado no es más que una consecuencia de todo este proceso”, ha agregado Alemany.