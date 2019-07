Lisboa en dos barrios y un puñado de visitas

En una colina que conduce hasta el castillo de San Jorge se encuentra el barrio de Alfama , la parte más antigua de la ciudad. Cuna del fado, el alma lisboeta de este antiguo rincón de Lisboa se percibe en cada adoquín de los que forman sus callejuelas crecidas a su antojo a lo largo de la historia. Para hacerse una idea más aproximada de este caos arquitectónico lo ideal es asomarse al mirador das Portas do Sol, desde donde se obtiene una preciosa panorámica de Alfama. El Panteón Nacional , con su inmensa y reconocible cúpula y el Jardim Botto Machado , son otras de las visitas imprescindibles en este barrio lisboeta. Como también lo es el bellísimo Hotel Palacio Belmonte . Este majestuoso edificio solo dispone de nueve suites repartidas de forma desordenada en 3.700 metros cuadrados plagados de una inmensa belleza; no obstante, todo ha sido restaurado con el máximo cuidado y detalle en esta antigua casa construida en 1449.

Lo primero que me sorprendió al entrar es que aquí no hay una recepción como tal, no hay multitudes, no hay televisiones, no hay chocolates en la almohada… aquí solo hay belleza y sencillez; un lugar donde el lujo se mide por dormir entre siglos de historia. Fue exactamente lo que yo sentí al despertarme en la suite que lleva por nombre el del poeta Ricardo Reis, rodeada de azulejos originales del maestro Valentim de Almeida y un total de 90m2 de arte, encanto e impresionantes vistas al río Tajo. Su cafetería y restaurante es un obligado alto en el camino entre el castillo de San Jorge y la visita a Alfama, donde además de comer muy bien se explota de maravilla el concepto de cultura relacionado con la música, el arte contemporáneo y la historia en este privilegiado rincón del patio frontal del palacio.