'Lisístrata' y 'Las bacantes', comedia y tragedia en la Grecia actual

Un terreno que escenográficamente se ha representado como un lugar lleno de cráteres que irán siendo ocupados por los distintos personajes, desde la que dirán sus parlamentos, normalmente enmascarados. Y también serán ocupados por grandes cantidades de ropas usadas, dejadas en el suelo, abandonadas, una bonita y sutil metáfora de la guerra (consumista) en la que estamos. No usando la máscara del covid, sino unas máscaras teatrales muy atractivas que, a la salida, como hay que pasar al lado del escenario el público no puede evitar el acercarse a tocar aquellas que los actores dejaron en el escenario cuando salieron del mismo y dejaron de ser sus personajes. Máscaras tan bonitas como también lo es el vestuario. Contemporáneo, con color, algo boho-chic excepto para Lisístrata que en ese estilo tiene el vestido de una mama mediterránea entrada en años y en kilos y con la misma fuerza.

No importa que un sabio visionario como Tiresias, un intergénero, le avise. Tampoco que le avise su padre. Ambos, ya mayores, y pasados de vuelta, le recomiendan que se entregue a la fiesta para no molestar ni enfadar al dios. Tampoco sirve que el propio Dionisios, presentado como un don nadie, un extranjero cualquiera, trate de avisarle. El rey se ha obcecado en doblegar al dios y este planificará para él y su familia un terrible castigo que los convertirá en la burla de todos y una lección para esos que se burlan.

Unos actores que tienen que lidiar con la idea de su director de convertirlos en personajes o payasos salidos de los circos o de Joker, la aclamada y exitosa película de Todd Phillips. Una idea que de puro inorgánica para el texto, al menos como está aquí ejecutada, y obligados a seguir adelante con ella, dificulta tanto la presencia de los actores en escena como la tragedia.

Porque igual que comedia no significa hacer reír, o no solo, la tragedia, exige drama. Y en Las bacantes de Hristos Sougaris, el director, quiere jugar a la gracieta, que hace bien y hace reír, pero indispone al silencio intenso, a la tensión, que exige lo que se está viendo, lo que sucede en escena. Esa obcecación de los hombres por hacer lo que no se puede hacer y además es imposible, por muy caprichoso que sea lo natural o lo divino. Esa tragedia que se vive una y otra vez estos días, que de alguna manera, la sociedad actual la promueva y con ella la frustración (freudiana o no) y la ansiedad y las patologías que pueden acompañarla.

Y es que nada tiene que ver con la actualización de los trajes o de las maneras de actuar. La coincidencia en el tiempo de estos dos montajes lo ponen de manifiesto. Ambos actualizados en las formas. Pero difieren en lo que esas formas contienen. El primero, Lisístrata, es una inteligente reflexión de lo que nos pasa a partir de un clásico. Un clásico que permite el juego con los roles contemporáneos, lo más tópico. Lo que, a su vez, permite al director, ridiculizar lo actual, sin insultarlo, sin banalizarlo. Consciente de que es un debate que está ahí. Que se produce día a día, de la igualdad de sexos y géneros (incluidos los teatrales).