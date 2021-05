Bombazo en la lista de España para la Eurocopa: Luis Enrique se carga a Ramos

Luis Enrique destaca que sólo incorpora un jugador más, un delantero, para multiplicar opciones pero que no completa el máximo para no restar confianza a los 24 convocados. También considera que será mejor para los entrenamientos. “Habrá otros que tengan otras opiniones”, reconoce el seleccionador.

El seleccionador español recuerda también, a través de una mención especial a futbolistas ausentes en su elección como Carvajal, Canales, Sergi Roberto o Mikel Merino. Sobre la evidente ausencia de jugadores del Real Madrid destaca que “si Carvajal y Ramos hubieran podido jugar, estarían en la lista. Entiendo que cada club quiera que los jugadores de su club vayan convocados, pero también piden que no vayan según esté el calendario. No vienen por las lesiones”.

Posibles cambios por el coronavirus

Una de las claves de esta Eurocopa es que se permiten cambios de urgencia por casos de covid y ante esto y a la pregunta de si esperaría por una hipotética puesta a punto de Sergio Ramos, Luis Enrique tiene clara su decisión: “No. Hasta 48 horas antes del partido, podemos incorporar a cualquier jugador por lesión o por Covid. Es decir, en el caso de lesión o baja por covid podré utilizar jugadores”.

No obstante, y ante la lista que presenta el seleccionador, este confiesa que “esta no es la lista que no quería desde el momento que hay jugadores que no están por lesión. Sobre todo en el lateral derecho, los jugadores más utilizados no están, hay bajas notables”.