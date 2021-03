Falta más de un mes para que el teatro Dolby abra las puertas a las estrellas más internacionales del cine, pero la Academia de Hollywood ya ha puesto los dientes largos. Este lunes se han anunciado los candidatos a los premios Oscar, que se celebrarán el 25 de abril tras un aplazamiento con la esperanza puesta en que abrieran los cines y pudieran competir más películas.

Además, la gala más famosa del cine a nivel internacional busca diferenciarse de la mayoría y hacer a su público olvidar la pandemia por una noche, siguiendo la tradición. Se celebrará de manera presencial, se emitirá en directo y no habrá ni rastro de las videollamadas que han colmado el resto de galas de premios, aunque sí está previsto que reduzcan el aforo como medida de seguridad.

España finalmente no competirá con La trinchera infinita por la estatuilla a Mejor película internacional. La cinta de Jon Garaño, Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga se cayó a un paso de las nominaciones de la lista de preseleccionadas. La voz humana de Pedro Almodóvar sí entró entre los semifinalistas a Mejor corto, pero se ha quedado fuera en las nominaciones.

MEJOR PELÍCULA

Nomadland, de Chloe Zhao

El juicio de los 7 de Chicago, de Aaron Sorkin

Minari, de Lee Isaac Chung

Mank, de David Fincher

Sound of Metal, de Darius Marder

Una joven prometedora, de Emmerald Fennel

Judas and the Black Messiah, de Shaka King

El padre, de Florian Zeller

MEJOR DIRECCIÓN

Chloe Zhao, por Nomadland

David Fincher, por Mank

Lee Isaac Chung, por Minari

Regina King, por Una noche en Miami

Thomas Vinterberg, por Another Round

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

Carey Mulligan, por Una joven prometedora

Andra Day, por Los Estados Unidos contra Billie Holiday

Viola Davies, por Ma Rainey’s Black Bottom

Frances McDormand, por Nomadland

Vanessa Kirby, por Fragmentos de una mujer

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

Chadwick Boseman, por Ma Rainey’s Black Bottom

Anthony Hopkins, por El padre

Gary Oldman, por Mank

Riz Ahmed, por Sound of Metal

Steven Yeun, por Minari

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Youn Yuh-jung, por Minari

Amanda Seyfried, por Mank

Maria Bakaalova, por Borat 2

Glenn Close, por Hillbilly: una elegía rural

Olivia Colman, por El padre

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Daniel Kaluuya, por Judas and the Black Messiah

Leslie Odom Jr, por Una noche en Miami

Sacha Baron Cohen, por El juicio de los 7 de Chicago

Chadwick Boseman, por Da 5 Bloods

LaKeith Standfield, por Judas and The Black Messiah

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

Borat 2

El padre

Nomadland

Una noche en Miami

The White Tiger

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Judas and the black messiah

Minari

Una joven prometedora

Sound of metal

El juicio de los 7 de Chicago

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Soul

Más allá de la luna

Onward

Wolfwalkers

A Shaun The Sheep Movie: Farmageddon

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Otra ronda

Quo Vadis, Aida?

Better Days

Collective

The Man How Sold His Skin

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

Da 5 Bloods

Mank

Minari

Noticias del gran mundo

Soul

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Speak Now, de Una noche en Miami

Húsavík, de Festival de la canción de Eurovisión

Io Si, de La vida por delante

Judas and The Black Messiah

Hear My voice The Trial

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Ma Rainey’s Black Bottom

Hillbilly: una elegía rural

Emma

Mank

Pinocho

MEJOR DISEÑO VESTUARIO

Alexandra Byrne, por Emma

Ann Roth, por La madre del blues

Trish Summerville, por Mank

Bina Daigeler, por Mulán

Massimo Cantini Parrini, por Pinocho

MEJOR LARGO DOCUMENTAL

Collective

Crip Camp

El agente topo

My octopus teacher

Time

MEJOR MEZCLA DE SONIDO

MEJOR SONIDO

Sound of Metal

Noticias del nuevo mundo

Cielo de medianoche

Soul

Greyhound

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

El padre

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

News of the World

Tenet

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

MEJORES EFECTOS VISUALES

Cielo de medianoche

Tenet

Mulán

The One and Only Ivan

Love and Monstrs

MEJOR MONTAJE

El Padre

Nomadland

Una joven prometedora

Sound of metal

El juicio de los 7 de Chicago

MEJOR FOTOGRAFÍA

Judas and the black messiah

Mank

Noticias del gran mundo

Nomadland

El juicio de los 7 de Chicago

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

Colette

A concerto is a conversation

Do not split

Hunger War

A love song for Latasha

MEJOR CORTO DE FICCIÓN

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

