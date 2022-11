El pasado domingo, Gaspardo publicaba un meme en el que se trastocaba la geografía europea para incluir un nuevo país, bautizado como Listenbourg, como burla hacia el desconocimiento de geografía que atribuye a los estadounidenses. “Estoy seguro que los americanos no conocen el nombre de este país”, escribió Gaspardo.

La broma no tardó en hacerse viral y, apenas tres días después, Listenbourg cuenta ya con su propia bandera, un himno y todo un equipo de gobierno dirigido por el propio Gaspardo, ahora conocido como el presidente Gaspard Hoelscher.

Los internautas no han sido los únicos en participar en este fenómeno: la empresa de repartos Deliveroo, la compañía de telecomunicaciones Free o la banca en línea Ma French Bank (propiedad de la empresa estatal de correos) también han decidido unirse al mundo de Listenbourg y aseguran ofrecer ahora sus servicios en esta nación ficticia.

El gobierno listenburgués, sin embargo, no aceptó la entrada en la broma tuitera del político de extrema derecha Eric Zemmour. “Listenbourg es un meme de internet que no pretende conducir a la apropiación política o la toma de posiciones políticas. No apoyamos a su partido y le pedimos, por favor, eliminar su tuit” publicaba la cuenta como respuesta a un tuit de Zemmour. El país se ha declarado “apolítico”.