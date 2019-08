Listos para activar nuestro modo de vida más 'honest'

No, no estamos hablando de gente que se reinventa. Es más, nos referimos a individuos que lo que anhelan es recuperar su auténtico yo: hacer caso a sus pasiones, respetar su forma de sentir y hacer, no dejarse llevar por presiones o tendencias, cuidar su cuerpo y su mente, ser generoso con la naturaleza que le rodea…

4. Exponerte al mundo tal y como eres, proyectarte al exterior de una forma coherente con lo que tú eres, lo que tú sientes.

Aunque nos hacen creer que no, cumplir años es un premio... y debemos aceptar dignamente que nuestro cuerpo cambia —y no, no a peor—. Así que si has decidido no teñirte las canas, no intentar ocultar las arrugas de los ojos o salir a la calle en pantalón corto aunque tus piernas ya no son las de antes... ¡Felicidades porque esa es la mejor versión de ti mismo!