Llapart. E Intentamos que la gente en su casa conozca un poco a los personajes y entienda por qué dicen determinadas cosas o tienen determinadas posiciones. Muchas de las cosas que pasan ahora se entienden si te sitúas en los meses previos a la investidura o en la repetición electoral. Todo está muy conectado. Se ve en el libro la estrategia: Sánchez no quería un Gobierno de coalición pero no le quedaron más narices. Es poner las piezas y que la gente haga su composición de lugar.

Monrosi. Hemos querido meter al lector en las reuniones y en los despachos donde se toman las decisiones clave para su vida. Entre las personas y los lugares en los que se toman las decisiones y la gente muchas veces hay una distancia que hace imposible comprender nada. Además, la pandemia va a suponer un cambio de era seguramente y es probable que nuestras vidas no vuelvan a ser lo que eran ni la política. Pasamos en un año de dos señores que se están prácticamente intentado matar y llevan al país a elecciones porque no se ponen de acuerdo a acabar gobernando juntos codo a codo el marronazo de esta pandemia.

Llapart. La idea surgió en enero durante la investidura de Sánchez. Alguien nos dice que las negociaciones han sido tan intensas y complicadas saliendo por la mínima que el asunto da para un libro. Se lo cuento a Monrosi y me dice en un mensaje por la noche que por qué no lo escribimos. Merecía la pena contar cómo se forja el primer Gobierno de coalición desde la II República y meternos dentro de las escenas. Lo concebimos para que el lector que no vive en nuestra burbuja mediática sea capaz de entender la política de los últimos años: cómo las figuras de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias marcan la política. Y luego se no echa encima la pandemia.

Los periodistas de La Sexta María Llapart y José Enrique Monrosi dan respuestas a todas estas preguntas y retratan las tripas del actual Gobierno del PSOE y de UP en La coalición frente a la pandemia (Península). Recreando escenas que hasta ahora nadie había contado, siendo una mirilla a la sala de máquinas que mueve España. Una radiografía en la que no falta de nada: desde una bronca de Sánchez a Calviño hasta el ‘olvido’ de Carmen Calvo de ofrecer Igualdad en las primeras negociaciones. Lo desmenuzan todo en esta conversación.

En el libro habláis de que la relación de Sánchez e Iglesias es lo que marca el presente y el futuro del país. ¿Cómo es y cómo está actualmente?

Monrosi. Partimos de una tesis: desde 2015 la política española es en gran medida lo que quieren estos dos señores. De hecho, se ponen a gobernar cuando entre los dos tienen el menor número de escaños desde que ambos se presentan a las elecciones. La síntesis extrema es que cuando se dedican a pelearse o a destruirse gobierna el PP como en los últimos años de Rajoy o el país se ve abocado a repeticiones electorales. Ya llega un momento en el que la propia supervivencia política de estas dos personas depende de que por fin se pongan de acuerdo y gobiernen. Y sólo por eso empiezan a gobernar. La gente se pregunta cómo puede ser tan rápido que en una noche Sánchez cambie de idea. Él no cambia, querría gobernar solo, no le hace especialmente gracia tener a Iglesias en el Consejo de Ministros. Pero no tiene otra. Esa relación, el que no tengan otra, sigue estando muy vigente. Hay una garantía fundamental de que la coalición va a perdurar: ninguno de los dos tiene otra alternativa. Sánchez no tiene otra para ser presidente ahora mismo y Pablo Iglesias no es nada si no está dentro del Gobierno.

Llapart. Esa idea es el hilo conductor del libro. Tienen muchas tiranteces, no piensan igual en muchas cosas, discuten, lo airean, UP no tiene ningún problema en filtrar lo que le parece mal para que conste, pero mientras tanto les conviene. La alternativa es que gobierne la derecha y Vox, que suba Casado. Son muy conscientes de que son dos partidos y no tienen problema en no ocultar sus diferencias, pero el poder es el poder y nade quiere soltarlo. Habrá Gobierno mientras ellos dos quieran. Y cuando uno de los dos vea que la estrategia política/electoral no le beneficia, pues botón rojo y a elecciones.