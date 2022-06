Carlos Sobera junto a dos comensales en 'First Dates'. FIRST DATES

Los plantones en First Dates suelen dar que hablar tanto en el propio programa de Cuatro como en redes sociales. Por muchos años que lleve en emisión el espacio televisivo de Carlos Sobera, un rechazo siempre llama la atención de los espectadores.

La protagonista de la escena es Carmen, una mujer de 36 años de Cáceres a la que le gusta tener su espacio y que se define como “independiente y muy cariñosa”.

Cuando ha llegado al restaurante de First Dates y ha visto a su cita se le ha caído el mundo encima. ”¿Te ha gustado lo que has visto?”, le ha preguntado Sobera nada más entrar. “No”, ha dicho ella tajante al ver a Luis.

“Sois unos canallas, es que no eres mi prototipo para nada. Para nada, para nada”, ha repetido Carmen ante la sorpresa de Sobera y de Matías Roure, camarero de First Dates.

Sobre cuál es su prototipo, ella ha dicho precisamente que Roure. “No me ha gustado nada. Es que no es mi prototipo. Es que sois unos canallas. Me habéis traído una persona que no he pedido”, ha vuelto a repetir ya a cámara y sin Luis delante.

“Un chico fantástico, conócele y luego me cuentas”, le ha pedido Sobera. Pero no había manera. ”¿Para esto me habéis hecho venir? No mira, no quiero ser desagradable pero no voy a cenar contigo”, ha espetado sincera y pidiendo perdón.

Ha dicho Carmen que esperaba alguien “más alto” antes de decir que no iba a cenar con alguien que no le gusta: “Yo no he pedido eso a los reyes, he pedido otra cosa”.

″¿Cómo me hacéis venir para esto? Qué desilusión de chico ahora también”, le ha dicho a la cara a Sobera con el otro comensal delante. Tras esa frase ha intervenido el presentador: “Pero deja de machacarlo, por favor”.

“Me sienta mal decirle que no quiero cenar con él”, ha afirmado Carmen, que ha añadido es simplemente porque no le gusta el físico de Luis. Y tal y como ha venido, la comensal ha dejado el programa y se ha vuelto a su casa.

Carmen se niega a cenar con su cita en ‘First Dates’: “Yo no he pedido eso a los Reyes” 😱 #FirstDates22J https://t.co/g4otqPcspL — First Dates (@firstdates_tv) June 23, 2022

