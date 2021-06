Llega la Eurocopa, vuelve la esperanza

Ahora, en esta Eurocopa toda España podrá vibrar de nuevo con nuestra selección nacional. El estadio de La Cartuja de Sevilla albergará los primeros partidos de su andadura en la competición. Dentro y fuera del estadio, nuestro equipo sentirá el aliento de todo un país que lleva aguardando esta competición muchos meses.

Es un equipo joven, lleno de calidad, entusiasmo y compromiso, que llega a esta Eurocopa dispuesto a responder a la confianza depositada en ellos.

Nuestros futbolistas representan lo mejor de nuestro país y proyectan la imagen de una España que apuesta por valores como la juventud, la excelencia y el buen juego. Son la mejor ventana al exterior y un activo importantísimo para el impulso del turismo ligado al deporte seguro y con las debidas garantías sanitarias.

Debemos sentirnos orgullosos de nuestra selección. Un grupo que, ante las situaciones inesperadas, ha reaccionado de manera ejemplar y comprometida. Siempre he pensado que España es hoy una potencia en deportes de equipo, no en vano somos el país europeo con más equipos clasificados para los JJOO de Tokio y el tercero del mundo, no solo por lo que conseguimos sino también por cómo lo conseguimos. Una máxima aplicable, sin duda, a este combinado nacional de fútbol.

Nuestro país es una de las sedes elegidas por la organización de esta Eurocopa y debemos estar a la altura. Los partidos de nuestra selección en España serán una nueva ocasión para mostrar al mundo nuestro potencial en la organización de eventos deportivos.