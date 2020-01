Llega Pedro Sánchez, llega el Apocalipsis

El caso es que este lunes los ministros prometen o juran el cargo y, entonces sí, el Ejecutivo deberá hacer aquello a lo que le han encomendado los ciudadanos: gobernar. Por eso todo lo que han podido leer, escuchar o ver hasta ahora es pura palabrería. Tinta y palabras que se llevarán el viento, y aquí no ha pasado nada. La realidad legislativa empieza la próxima semana y será a partir de entonces cuando se pueda empezar a juzgar al nuevo Ejecutivo no por lo que se dice que presuntamente parece que tiene previsto hacer, sino por lo que hace.

El Gobierno aún no ha roto a llorar tras el parto y ya tenemos unas cuantas certezas: ni está especialmente concernido por la conciliación —investiduras en sábados, domingos y decisiones en fiestas de guardar — y habrá transparencia, aunque de una forma muy peculiar. El goteo de nombramientos ministeriales carece de cualquier lógica comunicativa y deja un regusto a opacidad que, si no existe, al menos lo parece.

España, vaticinan esos profetas del Armagedón, va a estar gobernada —de hecho ya lo está—por chavistas bilduetarras cuya única vocación, desde que se levanten hasta que se acuesten, será la paulatina destrucción del país: no de su unidad como nación, sino la aniquilación literal de España. Como si Sánchez y sus más de 20 ministros no fueran a tener otro cometido en los próximos años que perforar calles, destruir edificios y crear caos y desolación por doquier.

Malas noticias para esos profetas: las empresas no se han nacionalizado, las banderas comunistas no ondean en los edificios oficiales, no se han producido expropiaciones, no se han construido chekas ni organizado ‘paseos’. La Constitución no ha sido pisoteada y Cataluña no ha declarado su independencia, ni el País Vasco ni Galicia ni Bollullos Par del Condado. La vida sigue igual.

Culminamos la primera semana con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y todavía no han ardido las iglesias, no se ha cerrado ningún medio de comunicación, los debates —de izquierda, de derecha, o de extrema derecha— se siguen celebrando sin novedad en el frente, y los más acérrimos antisanchistas siguen opinando lo que les place en sus redes sociales o allá donde haya alguien dispuestos a escucharles. Como debe ser.

En cualquier caso, para estos apocalípticos tan integrados la realidad no debe ser, en ningún caso, un argumento de peso como para abandonar la tesis de que estamos asistiendo a los primeros movimientos que culminarán con el fin de la democracia. Están tan obcecados en dibujar un futuro tan desolador que, en vez de un cuadro tenebroso, les sale un pueril pastiche. No se dan cuenta, en fin, de que con su empecinamiento terminarán haciendo bueno a Pedro Sánchez por convertirse en ese presidente que nos salvó del tan cacareado Apocalipsis.