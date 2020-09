Llega un otoño vestido de grises cenizas

Aún recuerdo aquellas palabras que escribí cuando el verano asomaba por nuestras ventanas y balcones, y los meses duros del confinamiento se convertirían para muchos en un recuerdo imborrable por los que quedaron atrás, mientras que otros aguardaban ansiosos por volver a la que se calificó de “nueva normalidad”, que solo poseía de nuevo el adjetivo.

Entonces relataba estas líneas «no valdrá acudir en unos meses a la frase “no esperábamos una nueva ola tan fuerte” (y que no venga en forma de temporal), ya que todos los expertos nos recuerdan a diario que el virus continua entre nosotros, no se conoce todavía un tratamiento efectivo y la vacuna tardará. No deberíamos hablar de un pasado que todavía es presente, dado que las heridas no han cicatrizado. Tampoco es fácil pasar página porque aún no se ha terminado de leer un libro sobre el que no se ha escrito el final». Le diré al lector que no poseo una bola de cristal, solo basta con observar, escuchar los mensajes y pensar, unas acciones sobre las que pocos se ponen de acuerdo y lo peor es que la iniciativa o empuje en la toma de las mismas no se realiza por quienes tienen en sus manos la gestión de esta emergencia sanitaria, ya sea en el ámbito nacional o regional, que hoy por hoy siguen pensando en cómo se ha de actuar cuando ya estamos inmersos en otra ola.

No ha hecho falta esperar a esta estación que ahora se inicia, y en la que el campo se tiñe de un festival de colores, el viento y la lluvia soplan más fuerte, porque tenemos encima una pandemia que nunca se ha ido y somos conscientes de que tardará en ser controlada. No hay que ser un experto para saber que iba a pasar, o, ¿sí? ¿Dónde quedan los avisos a navegantes de que el camino no era el correcto? Es cierto que se van a tomar o se están tomando medidas para crear un “escudo social” y de reactivación de la economía, si bien me pregunto ¿dónde está el escudo sanitario? Sí, uno que resista sin quebrarse ante los envites que lleva soportando durante meses. Ambos precisan de unos recursos que de algún lugar han de salir, porque perdónenme, pero ante esta tesitura no vale acudir al “Dios proveerá”.

Una crisis sanitaria sin precedentes precisa de medidas igualmente excepcionales y los avisos han quedado en los buzones o en las bandejas de los gestores esperando a que por sí solos se desvanecieran con el calor del verano, o creando esa inmunidad de rebaño que no ha sido, ni será suficiente.