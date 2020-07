La Generalitat, sin respuesta de la Justicia al confinamiento del Segrià

La medida, largamente defendida por Quim Torra, no está resultando nada sencilla de aplicar y eso que esta vez el presidente catalán contaba con un aliado en Moncloa. El Gobierno central apoya “actuar para cortar el brote, que es lo importante”, como ha defendido el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Sin embargo, la Justicia no se lo ha puesto tan fácil y en la medianoche del martes al miércoles mantenía en vilo al Govern.

Para la magistrada, “la proporcionalidad de esta gravísima medida limitativa y restrictiva de derechos, debe basarse precisamente en la existencia de una grave y muy importante transmisión comunitaria del virus, en este caso, esta transmisión aparece en el informe de pasada”.

La reacción del Govern

Quim Torra se movió rápido tras conocer el fallo. Primero, con el anuncio de que no aceptaba esta resolución judicial y posteriormente, ya de noche, con la aprobación de un decreto ley tras una reunión extraordinaria de su gabinete. El texto buscaba ofrecer una “garantía jurídica” con la que ordenar el confinamiento y otras “medidas restrictivas”, señaló la portavoz del Govern, Meritxell Budó.

El decreto aprobado, que modificaba la ley de Salud Pública, también autorizaba a la autoridad sanitaria para adoptar medidas de limitación a la actividad, el desplazamiento de las personas y la prestación de servicios en determinados ámbitos territoriales en situaciones de pandemia, como la actual.

No fue el único movimiento de la Generalitat. Este martes el decreto se ha ampliado con una resolución que incluye medidas específicas para endurecer el confinamiento. Pero esta vez el anuncio se ha hecho mirando a la Justicia, a la que ha pedido autorización para evitar un nuevo desencuentro que paralice la entrada en vigor de los planes adoptados en el seno del Govern. La respuesta llegará ya entrado el miércoles después de alargarse la toma de decisiones durante la jornada del martes.

La idea del equipo de gobierno es que no sea un confinamiento “estrictamente domiciliario”, aunque sí se exige “corresponsabilidad” a la población, con la advertencia de que no se salga de casa si no es imprescindible.