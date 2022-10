¿Lleva Truss un collar de sumisa sexual? La última polémica sobre la 'premier' de Reino Unido

Dan Kitwood via Getty Images

La premier es fiel a una serie de collares similares pero no iguales, sencillos, con un círculo central engarzado a una cadena de oro, más o menos gruesa, según el modelo, y las redes sociales han comenzado a afirmar que se trata del collar que una sumisa se pondría de día, fuera de casa, para anunciar discretamente que es propiedad de un dominante. Es lo que se conoce como collar BDSM, esto es, Bondage; Disciplina y Dominación; Sumisión y Sadismo, y Masoquismo, una serie de prácticas y aficiones relacionadas entre sí y vinculadas a lo que se denomina sexualidades no convencionales o alternativas, que reducimos, no siempre acertadamente, en sadomasoquismo.