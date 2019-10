"Llevaban dos motosierras, que se las hemos quitado": un policía relata los disturbios del viernes en Barcelona

El viernes se vivieron en Barcelona los peores disturbios desde que se publicó la sentencia del procés, con decenas de detenidos y casi 200 heridos entre agentes y manifestantes.

La Cadena SER ha publicado este domingo varios audios de WhatsApp en los que agentes antidisturbios de la Policía Nacional que participaron en el operativo de seguridad y que contuvieron a los manifestantes más violentos, cuentan cómo vivieron aquellos momentos.

“Las hemos pasado putas. Hemos estado cinco horas recibiendo hostias en la Vía Laietana hasta Plaza Catalunya y tenemos cinco heridos, pero no son muy graves. La verdad es que nosotros no hemos salido mal parados para todo lo que hemos recibido. Era un puto infierno, yo no había visto nada así en mi vida. Había hogueras, nos han tirado una bombona de helio, llevaban dos motosierras pero se las hemos quitado... increíble. Hemos disparado, yo por lo menos 150 cartuchos, 100 pelotas, 20-30 botes. Increíble, no había visto esto en mi vida”.