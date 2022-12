Lluís Orriols señala algo que consiguió Feijóo que no se veía desde hace mucho (pero ya no)

El popular politólogo Lluís Orriols ha señalado un efecto que se produjo con la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del PP y que, según ha señalado, hacía muchos años que no sucedía.

En una entrevista en La Noche en 24 horas , el experto ha señalado que “2022 ha sido un año muy interesante porque hubo un cambio de ritmo importantísimo con acontecimientos que no veíamos desde hacía muchísimos años”.

“Con la llegada de Núñez Feijóo al liderazgo del PP, de golpe se rompía la España de bloques ideológicos, esa España tan férrea que había de derecha e izquierdas y no había movimientos entre ellas. Eso se rompía”, ha explicado.

En su opinión, el PP “ya no consigue ser atractivo entre los votantes del PSOE”: “Creo que la cuestión de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial ha reforzado esa idea de que el PP no va a ser un partido que cambie en su posición de partido, que busque grandes consensos”.