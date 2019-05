Lluvia de críticas a Bertín Osborne por este comentario en 'El Hormiguero': "Acaba de salir de la cueva"

He visto 2 minutos El Hormiguero con Bertín Osborne (el ratito post cena de convivencia paternofilial hasta que me retiro a mis aposentos a ver Aquí no hay quien viva) y ha dicho:



"Yo bebo vino. Pero vino español, no franceses ni mariconadas de esas"



Y la gente meá. Que guapo