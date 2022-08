Lluvia de 'me gusta' a Ana Iris Simón con su réplica a las palabras de Elisa Beni

“En el fondo, hay que tomar opciones. El joven de ahora tiene unas opciones perfectamente lícitas y que yo puedo concordar con ellos, que es vivir la vida, conocer, salir, moverse”, dijo la periodista antes de pasar a comparar: “En otra época, nuestros padres compraron la casa y no salían a los bares, no salían a tal... Se sacrificaban. Bueno...”.

Chavales, ya sabéis: si os quitáis de Netflix, de ir al Arenal Sound el año que viene, que encima es una ruina, y del viajecillo a Marrakech en Ryanair os da para la entrada del piso. No es que la clase obrera haya perdido poder adquisitivo: es que sois unos manirrotos. https://t.co/Ov9ONY2DBO

“No es verdad que seamos una generación ególatra que no quiere tener hijos, y tampoco es cierto que no tengamos hijos porque no podemos. Dudo de que los padres de la gente de mi generación tuvieran las condiciones perfectas para poner en marcha una familia”, añadía.