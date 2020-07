Lo dice todo: la reacción que ha tenido Casado cuando Abascal le ha llamado a apoyar su moción de censura

“Les anuncio solemnemente desde esta tribuna que no nos queda más remedio que usar el instrumento de la moción de censura, que presentaremos en el mes de septiembre”, ha proclamado Abascal provocando los aplausos de toda su bancada.

Pero Abascal se ha dirigido concretamente a una formación: el PP de Pablo Casado. “Señores del PP, ya les emplazamos a ustedes el 6 de mayo desde esta tribuna, llamando a la responsabilidad del segundo partido de España. Se lo digo con humildad y con ánimo de diálogo, los españoles no pueden entender ni de estrategias ni de tácticas políticas, los españoles no pueden esperar más, los españoles no pueden tener esperanza en el cuanto peor mejor. Evitemos lo peor y devolvamos la voz al pueblo español”, ha apuntado.

La cámara del Congreso rápidamente se ha centrado en el líder popular, al que la moción ha dejado en una posición muy complicada. Casado no ha levantado la cabeza en todo momento evitando el cruce de miradas con Abascal.

Mientras, a su lado, la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, sí que ha mirado igual que otros diputados al líder de Vox.