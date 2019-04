"¡Lo echo de la sala!": Tensión entre el juez y el padre de Diana Quer

Muy sucinto, no se ha referido por su nombre a Diana Quer, que desapareció el 22 de agosto de 2016 y así estuvo durante más de 500 días, hasta que el Chicle el 31 de diciembre de 2017, después de ser detenido por el suceso de Boiro, condujo a los investigadores al pozo en el que depositó el cuerpo de la madrileña de 18 años.



Ha sorteado su última intervención con un ambiguo “en su tiempo no he tenido la fuerza”, acompañado de un “siento mucho lo ocurrido”, para insistir en que “ojalá algún día se sepa toda la verdad, pero toda la verdad” y que de ello se va a encargar en cuanto deje de estar entre rejas, “pero no antes”.



Visiblemente afectado, Juan Carlos Quer intentó dirigirse al tribunal e incluso llegó a ponerse en pie, pero no pudo hacerlo porque se le avisó de que se respetase el proceso, y por ende sus cauces normales, o de lo contrario tendría que abandonar la sala.



El juez lo conminó a sentarse, recordándole que asistía como público o, de lo contrario, tendría que echarlo de la sala. Juan Carlos Quer sí se expresó fuera, ante la prensa, y entonces indicó que lo que quería era “testimoniar la presencia de su hija” porque “ella no puede estar, yo soy su padre”.



Acerca de lo dicho por el Chicle, comentó que no le merece consideración alguna y que no se lo cree.