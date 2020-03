"Lo ha entendido mejor que muchos mayores": esta niña triunfa al explicar por qué hay que quedarse en casa

Se llama Valeria, tiene dos años y es de Mérida (Cáceres). Esta niña ha conseguido convertirse en un ídolo de la cuarentena gracias a su explicación del confinamiento por el coronavirus, que se ha impuesto por el estado de alarma en España desde el pasado 14 de marzo y que se prolongará previsiblemente hasta el 12 de abril.

Su madre le pregunta por qué no se puede salir a la calle y su respuesta no puede ser más original. “No podemos salir a la calle porque hay un bicho. Nos escondemos, no nos ve y se aburre y se va”, responde ella.

El vídeo, compartido en Twitter por RTVE Extremadura, ha superado los 5.000 me gusta en cuatro horas y se ha ganado los aplausos en la red social.