Lo ha vuelto a hacer: Almeida responde así a Ortega Smith y revoluciona Twitter

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha vuelto a protagonizar una de sus contestaciones en Twitter, esta vez dirigida a Javier Ortega Smith. El secretario general de Vox publicó esta mañana un hilo en el que hablaba de una entrevista que hizo para Servimedia.

“No me voy a sentar en un despacho a puerta cerrada al trapicheo político como ha hecho Almeida con los comunistas”, comenzaba Ortega Smith en el hilo. El alcalde de Madrid no tardó en ver que le había nombrado y como no podía ser de otra manera, decidió responderle de una forma ingeniosa.

Esta vez, Almeida citó el hilo junto con una captura de lo que parecía ser el traductor de Google. Lo peculiar de esta captura es que en la parte de arriba se podía leer como el idioma del que quería traducir al español era ni más ni menos que “Ortega Smith”.