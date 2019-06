¡Lo ha vuelto a hacer!: Pedrerol se la juega con esta apuesta para no presentar el 'Chiringuito'

Este miércoles, el periodista ha asegurado que si Eden Hazard [el penúltimo fichaje del Real Madrid] no mete 80.000 personas en el Santiago Bernabéu para su presentación, no presentará el programa de este jueves.

No ha pasado ni una semana desde que Josep Pedrerol decidió no presentar el informativo de Jugones en laSexta y el periodista se la ha vuelto a jugar. Pero esta vez lo ha hecho con su programa nocturno, El Chiringuito .

💣💣💣💣 😮¡El ÓRDAGO de los ÓRDAGOS!😮 @jpedrerol : "Si HAZARD NO LLENA el BERNABÉU, mañana NO PRESENTO @elchiringuitotv ". ...calienta que sales, @JuanfeSanzPerez ...🙈 pic.twitter.com/5tpOieAlsT

Al principio ha parecido que lo hacía en tono de broma, pero D’Alessandro, uno de sus colaboradores, le ha tentado para que hiciera una apuesta y Pedrerol no se ha cortado ni un pelo.

“Si no van 80.000 mañana, yo no presento El Chiringuito”, le ha respondido. En el propio tuit, el programa ya ha ironizado con quien puede ser su sustituto: “Calienta que sales, Juanfe Sanz”.

El pasado jueves, el propio Pedrerol ya aseguró que si ese día el Real Madrid no hacía oficial el fichaje de Hazard no presentaría el viernes Jugones. Como el club blanco no lo hizo, el periodista catalán no estuvo el viernes en los deportes de laSexta.