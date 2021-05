Lo inútil. Lo útil. Lo fútil

En vez de un estado de alarma, se podía haber decretado el estado de sitio. El estado de sitio permite lo mismo que el de alarma, con un añadido, intervenir las empresas. Desde la primera semana el Gobierno hubiera obligado por ley a las empresas a fabricar equipos EPIS y respiradores, pagándolos claro. No se aplicó por entreguismo a UP y a los independentismos que apoyan a Sánchez.

Lo fútil:

En el Gobierno y en los demás partidos todo apesta a camarillas, a élites y a lo fútil, a la escasa importancia en la respuesta a lo sustantivo o trágico. Precisamos algo, lo que sea, en negro sobre blanco, que aporte diálogo, efectividad, vigor. El gobernante ha de admitir que los calendarios políticos son fútiles y que duran el mandato de las urnas.

Incluso, en la antigüedad, los dictadores asimilaban que habitaban tempus fugit. Muchos permanecieron poco en Roma: los emperadores Galba, Otón, Vitelio, etc. Hay que ser de carácter fútil para idear un galimatías llamado España 2050. ¿Será que Sánchez y su mercenario Iván Redondo toman alucinógenos? ¿O será que desvían la atención de lo importante? En 2050, estaremos calvos o muertos.

Sobra futilidad al trasladar a un hospital de Logroño al jefe militar del Frente Polisario, un genocida. No se midieron las posibles represalias de Marruecos. Tienden históricamente a ser exponenciales. Hay que condenar la marrullera respuesta marroquí al reino de España, más cuando la nación vecina ha utilizado a los migrantes. La solución será pareja. La devolución de Ceuta y Melilla a Marruecos al tiempo que nos instalamos en Gibraltar.

Sobra futilidad en el acuerdo de ERC y el cobarde y fugado Puigdemont, que se ha carcajeado de los independentistas de Esquerra y del Gobierno español, imponiendo el reparto de carteras en el gabinete catalán. El remedio del PP sería una barbaridad, pero reemprender la mesa bilateral no tiene nombre. El Gobierno, al representar al conjunto de los territorios, ralentiza su pulso sentándose con un único territorio, lo que menoscaba la consideración y reputación de los demás. Cabría la mesa bilateral, pero del partido que sustenta al Gobierno, el PSOE, con el partido que ampara al ejecutivo catalán, ERC. De esa guisa los que somos de regiones diferentes no nos sentiríamos humillados.

Estos aún se hayan a millas de comenzar el aprendizaje del arte de gobernar. Si estuviera en sus zapatos leería con atención la entrevista de Alfonso Guerra en El Mundo y escucharía las intervenciones de Felipe González, a mi entender santos del buen agnóstico.

Nota: Soy adversario del PP, jamás enemigo. Me indignó su eslogan en las elecciones madrileñas sobre la libertad, un valor común a cualquier ciudadano y partido, salvo a los dirigentes de Bildu. Sin embargo, el jueves me vacunaron sin retrasos ni problemas y con las indicaciones oportunas. Trasladar mi enhorabuena a Isabel Díaz Ayuso por su campaña de vacunación. Y felicitar que recibiese a la embajadora de Israel para mostrarle su apoyo cuando la organización terrorista Hamás bombardea por igual a judíos y árabes que allí conviven.

Posdata: Estaba redactando el papelito (entiendan ustedes la ironía) de mi baja voluntaria del PSOE; así se denomina. Me contaron la tropelía cometida, abundante en sandeces y falsedades, contra mis compañeros y amigos Nicolás Redondo y Joaquín Leguina. De momento, me quedo en el PSOE solidarizándome con Redondo y Leguina, hasta comprobar en qué acaba la desafortunada, ridícula y trasnochada comedia de enredo.

En una entrevista en vivo, otro director, Volker Shclöndorff, le preguntaba al maestro Billy Wilder qué vinculaba a sus comedias de enredo y tragedias. El gigante respondió que unas normas morales que no hay que traspasar. Sus hechos lo demuestran. Para las patuleas de la Moncloa y Ferraz no existen códigos éticos. Me imagino a los espíritus de nuestros padres fundadores y a los miembros del congreso de Suresnes que no se encuentran con nosotros, susurrando en los pasillos de la Moncloa a Pedro: “Te estás cargando la organización, filocomunista; rechazamos esos postulados en 1921”.

El PSOE es un partido autárquico. Yo acuso a Pedro Sánchez de apropiación indebida de las siglas del PSOE y de su histórico combate por las libertades. Yo acuso a Pedro Sánchez de servirse de lo público y de no servir a lo público. Yo acuso a Pedro Sánchez de despreciar a las víctimas mortales de los etarras, a los heridos, a sus familiares y a los exiliados a causa de las amenazas. Yo acuso a Pedro Sánchez de la liquidación civil del discrepante.