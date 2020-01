Puede que aquel primer papel la marcara, o puede que algo que no se nombra con la palabra azar rija estas cosas (gracias, Borges), pero su vida privada, mientras fue del dominio público, escandalizó a la sociedad de aquellos años, no tan lejanos como quisiéramos. Fue insultada por casarse con un fotógrafo negro, como también lo fue por convertirse en las esposa de un presidiario.

Antes se retiró Pablito Calvo, renunciando a ser el gran actor que prometía (nunca me cansaré de insistir en que vuelvan a recorrer Madrid de la mano del tío Jacinto). Quizás no soportara el diminutivo injusto, pero encontró un pupitre en la Escuela de Ingeniería en el que olvidar la cántara de vino que muchos no le dejaban soltar.

Todos, sin excepción, estamos condenados a conocer el fracaso. Y el éxito. Pero tengo para mí que en el caso de los llamados niños prodigio, nos conmueve la parte de responsabilidad que nos toca en su vida. Una tarde de lluvia nos acercamos a la taquilla del cine y rechazamos una película en beneficio de otra. Sin darnos cuenta, nos dejamos en ese gesto buena parte de nuestra memoria.

Aunque de la mía nunca se ha marchado Sue Lyon. Tampoco la inmoralidad rendida de James Mason, ni la lascivia genial de Shelley Winters (confieso que, por una vez, el exceso de Peter Sellers me incomoda).

Y no me refiero a su primera aparición, bikini, pamela, gafas de sol y piruleta, sino al momento en que se despide del enamorado Humbert Humbert (ella, que no sabe si ama o si juega) y, guiñándole un ojo, le ordena: “no me olvides”.

Yo sigo, y seguiré, fiel a esa luz adolescente que es, ni más ni menos, puro cine.

