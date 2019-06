Después ha comentado irónicamente a cámara el mensaje que ha recibido: “Las únicas palabras que he recibido de esta empresa, a parte de no hacer declaraciones, es me cago en tu puta madre. Ya tenemos un trato más familiar”.

La policía, de manera inesperada, ha tenido que intervenir tras ese cruce de palabras. Preguntado si ha habido algún problema, Chicote les ha explicado lo sucedido de forma educada.

“Yo he tocado la puerta y no me han atendido ni nada. Luego les he llamado por teléfono para hacerles unas preguntas y me han dicho que no van a hacer declaraciones. Lo último que he recibido es un señor que me acaba de decir que se caga en mi puta madre”, les ha relatado a los policías.

Estos, que han actuado como mediadores le han confirmado a Chicote antes de irse que si se quiere quedar que se quede, pero que no van a hablar.