El Liverpool tiene ante sí un imposible: remontar un 3-0 del Barcelona en la Champions League.

El equipo de Klopp tiene que meter cuatro goles —y que el equipo de Valverde no anote— para llegar a la final de la Champions que se jugará en el Wanda Metropolitano, el campo del Atlético de Madrid.

Antes del partido, la afición del Liverpool ha estado en boca de todos por cómo ha entonado su famoso himno, el You never walk alone —Nunca caminarás solo—.

Así se ha comentado en redes sociales.